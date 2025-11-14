Trulioo helps enterprises accelerate business onboarding
Trulioo announced Trulioo credit decisioning, a new capability that delivers comprehensive financial, credit and risk insights through the Trulioo global identity platform. The launch follows a 102% year-over-year increase in U.S. Know Your Business (KYB) transaction growth, underscoring the company’s innovation and leadership in global business onboarding.
As regulatory pressure intensifies and fraud grows more sophisticated, financial signals and creditworthiness has become a critical factor in determining risk. Trulioo credit decisioning drives smarter evaluation, routing and decision-making across onboarding by uniting identity, fraud and risk, and credit intelligence into one workflow.
The capability layers real-time credit insights into a single, intelligent platform with global scale, where combined signals feed AI-driven models that accelerate onboarding and improve decision accuracy.
Delivering credit and risk insights that drive outcomes
Reduced risk: Real-time access to business credit and risk data enable earlier detection of potential exposure, improving fraud prevention and overall risk management.
Accelerated revenue growth: Fast, data-driven insights enable faster, more confident approvals that streamline onboarding and accelerate time to revenue
Standardized and automated decision-making: A quick, data-driven check using predefined credit rules during onboarding enable fast approval determinations through automated decision trees.
Predictive risk segmentation: Trulioo credit and risk insights provide simple risk segmentation signals and detailed analytics, including insolvency probability and cash-flow stability, for accurate assessments.
Risk profiles with embedded scoring: Embedded scoring capabilities empower enterprises to assess creditworthiness in real time to improve risk profiling and reduce fraud.
Compliance support: Transparent, data-driven assessments align with global regulations, such as the EU’s General Data Protection Regulation.
“Trulioo is the only solution global enterprises need for KYB,” said Zac Cohen, Trulioo CPO. “We continue to push the boundaries of innovation, building the most sophisticated engine for onboarding businesses, understanding their risk profiles and driving faster, more confident growth. With credit decisioning, we’re uniting identity, fraud and credit intelligence to redefine what streamlined, trusted onboarding looks like on a global scale.”